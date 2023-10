Einbrecher versuchen, Hündin zu vergiften

Einbrecher haben in Bamberg in einem Schrotthandel unter anderem zwei Tonnen Kupfer gestohlen und versucht, eine Hündin mit Wurstpräparaten zu vergiften. Das Tier habe überlebt, da ein Tierarzt rechtzeitig eingegriffen habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Einbrecher brachen den Angaben zufolge zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh in das Geschäft ein und stahlen zwei Tonnen Kupfer, 100 Euro Bargeld, 300 Liter Diesel sowie eine Festplatte. Die Polizei schätzte den Gesamtwert der Beute auf etwa 18.000 Euro. Die unbekannten Täter brachen drei Bürocontainer auf und schlugen mehrere Fenster ein. Den entstandenen Schaden in dem Schrotthandel schätzte die Polizei auf um die 5000 Euro.