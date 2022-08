Einbrecher in der Urlaubszeit: Polizei gibt Tipps

Sommerferien bedeuten gerade für Familien mit kleinen Kindern auch Urlaubszeit. Diese nutzen Einbrecher oft für sich. Damit ihr bei eurer Rückkehr keine böse Überraschung erlebt, gibt die Polizei Oberpfalz nun einige Tipps zum Einbruchsschutz.

Ganz wichtig ist, dass das Haus auch in der Urlaubszeit bewohnt aussieht. Das heißt, Nachbarn könnten den Briefkasten entleeren oder die Mülltonnen rausstellen. Es wäre auch hilfreich, wenn ihr die Rollläden während eures Urlaubs nicht herunterlasst. Aber auch Bewegungsmelder und ein beleuchteter Außenbereich können potenzielle Einbrecher in die Flucht schlagen. Es ist auch nicht hilfreich, wenn ihr Selfies aus dem Urlaub öffentlich sichtbar in den sozialen Medien postet. Ihr solltet auch auf eine Bandansage verzichten, die verrät, dass ihr verreist seid. Das gilt auch für einen entsprechenden Zettel an der Tür. Urlaubsunabhängig solltet ihr euer Haus oder eure Wohnung einbruchssicher machen, zum Beispiel durch spezielle Fenster oder Zusatzschlösser.