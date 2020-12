Einbrecher hinterlassen Schaden im fünfstelligen Bereich

Kahl am Main (dpa/lby) – Sogar Sportgeräte haben Einbrecher in einem Anwesen im unterfränkischen Kahl am Main entwendet und einen Schaden im hohen fünfstelligen Bereich verursacht. Mit «brachialer Gewalt» sei in das Einfamilienhaus eingedrungen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Hauseigentümer war von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen nicht vor Ort.

Der oder die Täter haben sich der Polizei zufolge – entgegen dem üblichen Verhalten von Einbrechern – lange Zeit in dem Haus im Landkreis Aschaffenburg aufgehalten und «akribisch und ausgesprochen rücksichtslos» nach Wertgegenständen gesucht.

Mit Bargeld, Schmuck, Kleidung, Haushalts- und Sportgeräten sowie anderen Wertgegenständen flohen der oder die Unbekannten schließlich. Der Hauseigentümer stufte den Schaden im hohen fünfstelligen Bereich ein.