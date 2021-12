Hohenthann (dpa/lby) – Unbekannte sind in eine Bankfiliale in Niederbayern eingebrochen und haben mehrere Zehntausend Euro erbeutet. Mindestens zwei Männer verschafften sich gewaltsam Zugang zu der Filiale in Hohenthann (Landkreis Landshut), wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei dem Einbruch am Montagabend brachen die Täter den Geldautomaten auf und öffneten weitere Behältnisse. Die Kriminalpolizei Landshut nahm die Ermittlungen auf.

