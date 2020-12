Wechingen (dpa/lby) – In Nordschwaben sind Einbrecher mit einer Kettensäge in eine Bank eingebrochen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatten die Täter anschließend 500 Euro Bargeld aus der Kasse gestohlen. Die Einbrecher waren bereits in der Nacht zum Dienstag in die Bank in Wechingen (Landkreis Donau-Ries) eingestiegen. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise, da die Täter wegen der schweren Werkzeuge wohl ein Auto dabei hatten.