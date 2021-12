Der Wölfe Torhüter Evan Weninger verlässt das Rudel. Das hat der Verein am Mittag bekanntgegeben. Für Weninger hat sich eine Chance geboten, auf seiner sportlichen Karriereleiter weiter in die Höhe zu klettern. Dabei wollen die Selber Wölfe ihm nicht im Wege stehen und lösen das Vertragsverhältnis in beiderseitigem Einverständnis auf. Weninger hat für die Wölfe in 11 Spielen der DEL2 auf dem Eis gestanden und dabei rund 90 Prozent der gegnerischen Torschüsse abwehren können.