Ein Wolf im Landkreis Tirschenreuth? Erste Ergebnisse einer Genanalyse deuten darauf hin

Es ist nicht der erste Wolfsnachweis in Bayern, diesmal führt die Spur in die Euroherz-Region. Ein Wolf hat wohl im Landkreis Tirschenreuth vor etwa eineinhalb Wochen mehrere Schafe gerissen. Das habe laut einer aktuellen Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt eine Genanalyse ergeben. Drei Schafe sind bei dem Vorfall unweit des Manteler Forstes am 12. Oktober getötet worden, eines musste aufgrund seiner schweren Verletzungen eingeschläfert werden. Nach dem Ereignis hat ein Wolfsexperte vor Ort genetische Proben genommen. Erste Ergebnisse der Analyse deuten nun auf einen Wolf hin. Die Untersuchung sei aber noch nicht abgeschlossen. Behörden, Interessenverbände und Vertreter von Nutztierhaltern sind informiert.