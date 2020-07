Ein weiterer Corona Fall im Hofer Land: Jetzt insgesamt 49 Fälle

Wegen der zunehmenden Corona-Fälle ist das Robert-Koch Institut beunruhigt. Institutschef Wieler hat betont, dass die Menschen immer nachlässiger werden. Die steigenden Zahlen hat auch das Bayerische Kabinett in der letzten Sitzung vor der Sommerpause beschäftigt. Es hat sich darauf geeinigt, mehr testen zu wollen – in Asylunterkünften, bei Urlaubsrückreisenden und in der Landwirtschaft. Staatskanzleichef Florian Herrmann:

Im Hofer Land ist die Zahl der Infizierten nur leicht gestiegen: Um eine Person. Damit sind aktuell 49 Personen in Stadt und Landkreis Hof infiziert. Im Landkreis Wunsiedel kommen fünf weitere Fälle dazu. Damit sind es dort insgesamt 12. Von den neuen Fällen wurden drei im familiären Umfeld des Schülers festgestellt, der in Marktredwitz zur Mittelschule geht. Ein weiterer Fall bezieht sich auf den vom Sonntag gemeldeten Fall und die fünfte neu erkrankte Person hat keinen Bezug zu den bisher bekannten Infizierten.