Ein Verletzter und tote Hühner nach Bauernhof-Brand

Neben zwei Scheunen sei auch das Wohnhaus bei dem Brand am Mittwochabend beschädigt worden und zunächst nicht mehr bewohnbar gewesen. Die Brandursache blieb zunächst unklar, die Polizei ermittelte. Den Schaden schätzten die Ermittler auf mehrere Hunderttausend Euro.

Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Oberfranken ist ein Bewohner verletzt worden. Polizeiangaben zufolge starben zudem mehrere Hühner. Wie viele Tiere genau bei dem Feuer in Presseck (Landkreis Kulmbach) verendeten, konnte ein Polizeisprecher am Donnerstag zunächst nicht sagen. Mehrere Pferde seien dagegen aus einer brennenden Scheune gerettet worden. Der Bewohner des Anwesens habe dabei eine leichte Rauchvergiftung erlitten. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

