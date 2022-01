Aschau (dpa/lby) – Beim Abgang mehrerer Lawinen im Landkreis Rosenheim ist ein Mensch leicht verletzt worden. Es habe am Sonntag insgesamt drei Lawinen in der Region Aschau im Chiemgau gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Wie es genau zu dem Unfall mit der leicht verletzten Person kam, war zunächst unklar. Der Lawinenwarndienst Bayern hatte bereits am Samstag «Lawinenprobleme» gemeldet und diese Warnung am Sonntag noch einmal wiederholt.

© dpa-infocom, dpa:220123-99-819783/2