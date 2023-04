Ein Toter bei Wohnungsbrand in Niederbayern

Ein Mensch ist bei einem Wohnungsbrand in Niederbayern gestorben. Das Feuer war am Freitagvormittag in einem Reihenhaus in Ergolding (Landkreis Landshut) ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte bargen einen toten Menschen aus der Wohnung. Todesursache und weitere Angaben zur Identität seien noch nicht bekannt.

Die Brandursache und der Sachschaden müssen nach Polizeiangaben noch ermittelt werden. Ob Menschen bei dem Brand verletzt wurden, sei ebenfalls noch unklar. Die Warnung für Anwohner Fenster und Türen geschlossen zu halten, wurde aufgehoben.