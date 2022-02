Ein Toter bei Feuer in Schlossanlage in Niederbayern

Postau (dpa/lby) – Bei einem Brand in der barocken Schlossanlage Oberköllnbach in Niederbayern ist ein Mann ums Leben gekommen. Die Identität des Toten sei noch nicht zweifelsfrei festgestellt, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer sei am Freitag in einem Seitentrakt des Gebäudes in Postau (Landkreis Landshut) ausgebrochen. Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten habe den Brand bis zum Nachmittag gelöscht. Das stark beschädigte Seitengebäude sei momentan nicht zu betreten, sagte der Sprecher.

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Anwohner hätten mittags Rauch aus der auf einer Anhöhe am Ortsrand liegenden Anlage aufziehen sehen und die Feuerwehr alarmiert. Die Kripo ermittelt.

