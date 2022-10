Ein Todesopfer nach Unfall beim Überholen auf der Autobahn

Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 zwischen Kreuz Deggendorf und Passau ist ein Mensch ums Leben gekommen. Vier weitere Personen wurden verletzt, einzelne schwer, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der genaue Hergang des Unfalls nahe Hengersberg (Landkreis Deggendorf) in Niederbayern war zunächst unklar. Nach ersten Erkenntnissen stießen am Morgen bei Regenwetter zwei Autos während eines Überholvorganges zusammen. Eines der Fahrzeuge prallte daraufhin gegen einen Lastwagen.

Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrbahn war vorübergehend gesperrt, der Verkehr wurde über einen angrenzenden Parkplatz geleitet.