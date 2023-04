Ein Tag im Böhmischen Kurbad: Neue Sonderausstellung im Porzellanikon in Hohenberg/Eger

Im Porzellanikon in Hohenberg an der Eger könnt ihr ab heute eine Reise zurück ins 19. Jahrhundert machen. Die Sonderausstellung „Luxus, Wellness, Porzellan – Ein Tag im Böhmischen Kurbad“ startet. Im Mittelpunkt steht das böhmische Porzellan, das wegen seiner feinen Malereien und seiner ungewöhnlichen Formen besonders bei der High Society sehr beliebt war. Adelige wie Kaiserin Sissi haben früher also aus den Tassen getrunken oder von den Tellern gegessen. Es handelt sich dieses Mal um eine Ausstellung, bei der ihr selbst mitmachen könnt. Ein Kutscher und Entertainer erzählt euch Geschichten über die damaligen VIPs und führt euch durch den Kur-Alltag. Die Sonderausstellung zum Böhmischen Porzellan ist ein Beitrag zu den diesjährigen Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen.