Ein Stück England in Wunsiedel: Wunhenge entsteht auf dem Katharinenberg

Verschiedene Steine, die aufeinandergestapelt sind und einen Kreis ergeben: So lässt sich das Bauwerk Stonehenge in England beschreiben. Wer es sich anschauen möchte, muss in Zukunft aber gar nicht mehr so weit reisen, denn: In Wunsiedel entsteht eins zu eins das Gleiche Gebilde. Das sogenannte „Wunhenge“ entsteht auf dem Katharinenberg. Mit dem Projekt hofft Bürgermeister Nicolas Lahovnik den Tourismus weiter voranzutreiben. Diese Attraktion führe auch dazu, dass andere touristische Einrichtungen und Gaststätten davon profitieren, so Lahovnik. Gemeinsam mit Tourismus-Referentin und Kai Hammerschmidt von der KaGo & Hammerschmidt ist das Projekt angeschoben wurden. Der bis zu sechseinhalb Meter hohe Steinkreis Wunhenge soll aus Beton entstehen. Er ist schon länger geplant gewesen, jedoch scheiterte dies bisher unter anderem an der Erschließungssituation.