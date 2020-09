Ein Selber für Berlin: hochfränkische FDP kürt Bundestagswahl-Kandidaten

Die hochfränkische FDP hat mit Gabriel Wölfel aus Selb ihren Kandidaten für die Bundestagswahl 2021 gekürt. Die drei FDP-Kreisverbände Wunsiedel, Hof-Land und Hof-Stadt vertrauen dem 22jährigen, der zurzeit Volkswirtschaftslehre an der Uni Bayreuth studiert und amtierender Landesschatzmeister der Jungen Liberalen in Bayern ist. Schwerpunkte seines Wahlkampfes sieht Wölfel in der Bildungs- und Wirtschaftspolitik – ein „Weiter-So“ reiche hier einfach nicht mehr aus, so Wölfel im Rahmen seiner Rede bei der Kreiswahlversammlung der FDP.