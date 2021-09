Schwabach (dpa/lby) – Bei einem Unfall in Mittelfranken ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag sagte, war der Mann am Mittwochabend bei Schwabach bei dem Versuch ein vor ihm fahrendes Auto zu überholen, in der Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem Unfall wurde er schwer verletzt und schwebt in Lebensgefahr, so die Polizei. Wie schwer sein Beifahrer verletzt wurde, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:210923-99-323635/2