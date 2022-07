Ein Punkt aus drei Spielen: SpVgg Bayern Hof heute zuhause gegen Würzburg gefordert

Die SpVgg Bayern Hof will in der Bayernliga diese Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Aus den ersten drei Spielen gab es für die Hofer aber nur einen Punkt.

Heute geht es mit der nächsten schweren Aufgabe weiter. Die Hofer empfangen den Würzburger FV. Die Unterfranken stehen derzeit auf Platz 3 in der Tabelle. SpVgg Bayern Hof gegen den Würzburger FV – Anstoß auf der Grünen Au ist um 15 Uhr.