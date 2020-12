Ein offenes Ohr für Alle: Landratsamt Wunsiedel richtet Krisentelefon ein

Unter der Corona-Krise leiden nicht nur viele Firmen, sondern auch die psychische Gesundheit der Menschen – besonders jetzt in der Weihnachtszeit. Damit trotz Abstand und Ausgangsbeschränkungen keiner allein mit seinen Problemen kämpfen muss, hat das Landratsamt Wunsiedel eine Krisenhotline eingerichtet. Für alle Fragen und Sorgen stehen am Telefon verschiedene Experten zur Verfügung. Die beraten und leiten euch bei Bedarf an Experten weiter. Sandra Wurzel vom Kreisjugendamt Wunsiedel:

Die Hotline ist montags bis freitags für jeden erreichbar.

Nummer: 09232 80777

Erreichbarkeit: Montag bis Donnerstag 8-16 Uhr

Freitag 8-12 Uhr