In Hof haben die beliebten Innenhofkonzerte schon vor zwei Wochen begonnen. In Naila geht es heute mit den „Mittendrinkonzerten“ los. Jeden Mittwoch im Juni könnt ihr dabei verschiedene Bands und Musiker live spielen sehen. Der Startschuss fällt heute um 19 Uhr im „2M Fahrzeugservice“ in der Bahnhofsstraße in Naila. Bei den Konzerten treten zum Beispiel das Duo Latelight oder die Bettelmusikanten auf. Infos, wann und wo die Bands spielen, findet ihr hier.