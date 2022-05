Ein leichter Einstieg in die Berufswelt: Coachingprogramm „Schüler-Power Oberfranken“ endet

Bald endet auch in Bayern das Schuljahr und es heißt für viele Schüler ab in den Beruf oder ins Studium. Damit der Berufseinstieg manchen Mittelschülern leichter fällt, hat erstmals das Coachingprogramm „Schüler-Power Oberfranken“ stattgefunden. Das Ziel war, die Schüler auf die Arbeitswelt vorzubereiten und fit zu machen. Zum Abschluss des Programms findet heute Abend die Vergabe der Diplome an die 12 Mittelschüler aus der Euroherz-Region statt. Neben einem Persönlichkeitstraining und Hilfe bei der Berufsorientierung hat es auch einige digitale Schulungen gegeben.

Weitere Infos über das Coachingprogramm findet ihr hier.