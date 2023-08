Ein Jahr Landrat im Vogtland: Thomas Hennig zieht Bilanz

„Wir sind keine Verhinderungsbehörde, sondern eine Genehmigungsbehörde.“ Das sagt Thomas Hennig nach einem Jahr als Landrat im Vogtlandkreis. In dieser Zeit hat er das Landratsamt so umgebaut, dass es bei den Genehmigungen schneller geht. Außerdem können sich die Bürger noch einfacher an die Behörde wenden:

so Hennig. Eine Herausforderung für die Zukunft ist auch die Neuausrichtung in der Energie. Für die Mülldeponie im Vogtland gab’s beispielsweise eine Photovoltaikanlage:

Weitere Schwerpunkte seiner Arbeit waren die Neuaufstellung des ÖPNV und die Schließung der Klinik Reichenbach