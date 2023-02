Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Weiterhin hohe Hilfsbereitschaft

Ein Jahr lang tobt der Krieg in der Ukraine. Gerade am Anfang war die Hilfsbereitschaft auch bei uns in der Region riesig. Mehrere 40-Tonner sind mit allen möglichen Spenden an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren. Mittlerweile überwiegt zumindest auf den ersten Blick die politische Debatte über Waffenlieferungen. Aber die Hilfsbereitschaft ist weiter da, sagt Hanna Vinichuk. Sie ist Integrationslotsin für den Landkreis Hof. Fast jede Woche werden weiterhin Spenden in die Ukraine geschickt, sagt sie im Gespräch mit Radio Euroherz. Was wird derzeit besonders gebraucht?

Über 2.000 Flüchtlinge aus der Ukraine haben im Hofer Land Schutz gesucht. Bei ihnen läuft die Integration gut, sagt Hanna Vinichuk. Zwei Hürden gebe es aber. Zum einen die Bürokratie, außerdem sind die Wartelisten für Sprachkurse lang.