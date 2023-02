Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Lange Wartelisten für Sprachkurse

Seit genau einem Jahr herrscht Krieg in der Ukraine. Mehr als 2000 ukrainische Flüchtlinge leben aktuell in Stadt und Landkreis Hof. Laut Hanna Vinichuk laufe die Integration dank vieler verschiedener Angebote aber trotzdem sehr gut.

