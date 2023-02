Jahrelang war es undenkbar. Seit genau einem Jahr tobt nun ein Krieg mitten in Europa. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat dazu geführt, dass viele Menschen nach Deutschland geflohen sind. Zirka 2.000 halten sich im Hofer Land auf. Heute findet in Hof ein ökumenisches Friedensgebet für die Ukraine statt. Hanna Vinichuk, Integrationslotsin des Landkreises Hof.

Beginn ist um 18 Uhr in der Kirche St. Michaelis in Hof. Das Friedensgebet wird auf deutsch und ukrainisch gesprochen.