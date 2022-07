Wenige Tage nach dem gewaltsamen Tod zweier Polizisten in Kusel kommt es in München zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein Mann den (…)

Prozess um Hassrede gegen in Kusel getötete Polizisten

Wenige Tage nach dem gewaltsamen Tod zweier Polizisten in Kusel kommt es in München zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein Mann (…)

Haftstrafe für Hetze gegen in Kusel getötete Polizisten

Verhandlungen über Deal in «Blood & Honour»-Prozess

Mordprozess um getötete Polizisten: Gericht hört Zeugen

Was geschah am Tatort nach dem Gewalttod einer Polizistin und ihres Kollegen bei einer Verkehrskontrolle? Das will das Gericht von (…)