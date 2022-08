Ein halbes Jahr Ukraine-Krieg: Spendenbereitschaft weiter groß

Als Russland vor einem halben Jahr die Ukraine überfallen hat, ist die Solidarität in Deutschland groß gewesen. Viele haben Spenden gesammelt oder Geflüchtete bei sich zuhause aufgenommen. Allein die private Initiative „Hof hilft Ukraine“ hat zwölf Hilfstransporte in die Ukraine geschickt mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln. Geflüchtete in der Region haben zum Beispiel Kleiderspenden bekommen, so die Integrationslotsin für den Landkreis Hof Hanna Vinichuk:

Für Lebensmittel-Hilfstransporte sind Spenden weiterhin willkommen. Die Integrationslotsin kann entsprechende Kontakte herstellen, zum Beispiel zu dem mit Kriegsbeginn gegründeten Verein „Helmbrechts hilft Ukraine“.