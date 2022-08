Ein halbes Jahr Ukraine-Krieg: Integration von Geflüchteten läuft

Ein halbes Jahr dauert der Krieg in der Ukraine mittlerweile. Seitdem sind auch viele Geflüchtete zu uns in die Region gekommen. In Stadt und Landkreis Hof leben derzeit gut 2000 Menschen aus der Ukraine. Fast genau so lang läuft auch schon der Integrationsprozess, berichtet die Integrationslotsin für den Landkreis Hof Hanna Vinichuk:

Männer konnten beispielsweise als LKW-Fahrer eine Beschäftigung finden, Frauen arbeiten in der Kinderbetreuung oder den Willkommensklassen. Auch viele Ehrenamtliche sind in der Flüchtlingshilfe tätig. Wer daran Interesse hat, kann sich bei den Integrationslotsinnen melden.