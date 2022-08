Ein halbes Jahr Ukraine-Krieg: Flüchtlingspatenschaften geplant

Wer daran Interesse hat oder sich sonst in der Flüchtlingsarbeit ehrenamtlich engagieren will, kann sich bei den Integrationslotsinnen für die Stadt oder den Landkreis Hof melden. Beide können zielgerichtet entsprechende Angebote vermitteln.

Bei Sprachkursen, in der Kinderbetreuung oder mit Musikprojekten – überall packen Ehrenamtliche in der Region an, um den geflüchteten Menschen aus der Ukraine das Leben auch ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn leichter zu machen. Viele Geflüchtete haben mittlerweile eine Wohnung und auch einen Job gefunden. Langfristig kann sich die Integrationslotsin für den Landkreis Hof Hanna Vinichuk noch mehr vorstellen:

