Ein Blick über den Tellerrand: Geflüchtete kochen gemeinsam in Tirschenreuth

Im Landkreis Tirschenreuth geht heute das Projekt „Ein Blick über den Tellerrand“ zu Ende. Dabei treffen sich Geflüchtete aus dem Landkreis, um gemeinsam landestypische Gerichte zu kochen und zu essen. Beim Termin am Abend bereiten sie zum Beispiel Gerichte aus Kuba zu. Unterstützung bekommen sie von einem Profikoch aus der Region.

Die Rückmeldungen der Teilnehmer waren durchweg positiv, heißt es vom Landratsamt in Tirschenreuth. Die Atmosphäre bei den Treffen war sehr entspannt. Dadurch konnten sich die Geflüchteten offen und ungezwungen austauschen – auch über schwierige Themen. Die Teilnehmer haben zum Beispiel über ihre persönlichen Migrationsgeschichten gesprochen. Außerdem ging es um Herausforderungen in Deutschland. Dazu zählen unter anderem Verständigungsprobleme bei Behördengängen. Bei den Kochabenden haben auch die Integrationslotsen im Landkreis ihre Arbeit vorgestellt und für Unterstützung geworben. Weil das Projekt so gut ankam, plant der Landkreis Tirschenreuth zwei weitere Kochabende im Herbst.