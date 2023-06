Ein Betrunkener, drei Polizeieinsätze: 37-Jähriger hält Hofer Polizei auf Trab

Für gleich drei Einsätze der Hofer Polizei hat ein betrunkener 37-Jähriger gestern (Do) gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten zweimal zu einem Studentenwohnheim gerufen, weil sich der Mann laut Zeugenangaben ausgezogen hat und dabei randalierte. Als die Polizisten jeweils vor Ort waren, hatte der amtsbekannte 37-Jährige aber was an und verhielt sich ruhig. Gegen Mitternacht wurde die Polizei dann zum Bahnhof gerufen, weil der Mann dort an mehreren Häusern geklopft und rumgeschrien hatte. Daraufhin haben die Polizisten den 37-Jährigen für die restliche Nacht in Gewahrsam genommen.