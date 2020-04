Eilantrag der Hofer SPD: Stadt soll Kita-Notbetreuung für gefährdete Kinder sicherstellen

Der Hofer Stadtrat hat wegen der Corona-Krise zuletzt pausiert. Alle wichtigen Themen kommen heute im Ferienausschuss auf den Tisch. Dabei soll es unter anderem um das Wohngebiet am Rosenbühl gehen. Die SPD-Stadtratsfraktion hat noch einen Eilantrag eingereicht.

Der beschäftigt sich auch mit der momentanen Ausnahmesituation. Die SPD fordert, dass die Stadt Hof eine Kita-Notbetreuung einrichten soll. Und zwar für alle Kinder, deren Wohl zuhause nicht sichergestellt ist. Der SPD sei es bewusst, dass die Stadt kein Träger von Kitas und Schulen ist, heißt es in dem Antrag. Durch die momentane Lage seien die Kontakte der Jugendhilfe aber stark eingeschränkt. Es könne zu psychischen Belastungen in solchen Familien kommen. Gleichzeitig haben die Kinder momentan keine Vertrauensperson außerhalb ihrer Familie, weil die Kitas zu sind. Hier soll die Stadt in die Bresche springen.