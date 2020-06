Eigene Emojis für das Fichtelgebirge – Landkreis Wunsiedel startet Kampagne Freiraum Fichtelgebirge

Von Arzberg-Porzellan bis Zoigl – die regionale Identität des Fichtelgebirges hat viele Facetten. Seit mehr als zwei Jahren will sie die Imagekampagne Freiraum für Macher nach außen tragen, doch noch mehr ist für die Zukunft geplant: eine Ehrenamtskampagne, ein Online-Marktplatz und Fichtelgebirgs-Emojis in den sozialen Netzwerken.

Ob auf Whatsapp, Facebook, Instagram oder Twitter – ein Chat ohne Emojis ist kaum noch vorstellbar! Durch die Verwendung von Emojis lassen sich Gefühlszustände, Aktivitäten, Speisen, Orte und noch viel mehr mit nur einem grafischen Objekt darstellen. Ein Trend, der sehr gut ankommt und auch in Zukunft in unserer Region aufgegriffen werden soll. Von kulinarischen Spezialitäten über Sehenswürdigkeiten bis hin zu Freizeitaktivitäten – speziell fürs Fichtelgebirge entwickelte Emojis sollen die Besonderheiten der Region aufzeigen. Die typischen Symbole rund ums Fichtelgebirge können mit allen Messenger-Apps genutzt werden und verleihen so den Nachrichten und Botschaften einen regionalen Charakter. Ab Ende September lassen sich die Emojis über eine App herunterladen und für Messenger-Dienste wie Whatsapp, Facebook oder Instagram verwenden.Für die Umsetzung kommt nun finanzielle Unterstützung vom Freistaat: fast eine halbe Million Euro Förderung hat Bayerns Heimatminister Albert Füracker bewilligt.

Mehr Informationen wird es in der kommenden Woche bei einer Pressekonferenz geben. Dann wird auch bekannt, wohin die Fichtelgebirgler ihre Emoji-Ideen schicken können.