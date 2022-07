Eifersucht: Mann bedroht Nebenbuhler mit Schusswaffe

In der Nacht zum Dienstag ist in der Hofer Marienstraße ein Beziehungsstreit eskaliert. Das teilt die Polizei heute mit. Ein 33-Jähriger hatte einen vermeintlichen Nebenbuhler mit einer Schusswaffe bedroht und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der 33-Jährige befand sich in der Wohnung seiner Ex-Freundin und ging irrtümlicherweise davon aus, dass es sich bei einem Nachbarn um den neuen Freund der Frau handele. Er nahm daraufhin eine Pistole aus dem Hosenbund und bedrohte den Mann damit. Er packte zudem ein Klappmesser aus. Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Laufe des Tages konnten die Beamten die Waffen allerdings nicht auffinden. Den 33-Jährigen hatten sie am Nachmittag bei einem Einkaufsmarkt nahe seiner Wohnung festgenommen. Er muss sich nun wegen diverser Delikte verantworten.