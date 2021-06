Jedes Jahr im Sommer wird der Eichenprozessionsspinner wieder zum Problem. Zu finden ist die Schmetterlingsart zum Beispiel in Bäumen an Rastanlagen oder Parkplätzen. Die Haare des Eichenprozessionsspinners sind giftig und können bei Menschen allergische Reaktionen auslösen. Die Autobahn GmbH des Bundes startet in dieser Woche mit der Bekämpfung der Schmetterlingsart im Bereich der Außenstelle Bayreuth. Sie entfernt die Nester mit den Raupen, ohne umweltschädliche Spritzmittel einzusetzen. Ein Schwerpunkt ist die A9 zwischen den Anschlussstellen Pegnitz und Bad Berneck. Bis Mitte Juli sollen die Maßnahmen abgeschlossen sein.