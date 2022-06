Sie sehen aus wie Zuckerwatte, können aber heftige Hautreaktionen oder Atemprobleme auslösen, wenn man mit ihnen in Berührung kommt: Die Raupen des Eichenprozessionsspinners. Deshalb bekämpft die Autobahn GmbH auch heuer wieder befallene Bereiche.

Dafür sind Mitarbeiter mit speziellen Saugern entlang der entsprechenden Autobahnen im Einsatz. Spritzmittel sollen also nicht zum Einsatz kommen. Bis Ende Juli sammelt eine Spezialfirma die Nester mit den Raupen ab, heißt es in einer Mitteilung. Ein Schwerpunkt ist zum Beispiel die A9 zwischen Pegnitz und Bad Berneck. Die Autobahn GmbH will damit vermeiden, dass Autofahrer auf Rastplätzen mit den Tieren in Kontakt kommen. Es geht aber auch um den Schutz von Mitarbeitern der Straßendienste.

Foto: Symbolbild