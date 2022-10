Nach einem Unfall auf der Autobahn 94 in Oberbayern haben sich viele Liter Milch von der Ladefläche eines Lastwagens auf die (…)

Die Tarifverhandlungen für die bayerischen Bäckereien haben in der ersten Runde kein Ergebnis gebracht. Man habe zu weit (…)

Die Münchner Paulaner-Brauerei will den von der Schließung bedrohten Standort Gotha von Oettinger übernehmen. Wie (…)

Paulaner übernimmt Oettinger-Standort in Gotha

Die bayerischen Bienen haben in diesem Jahr deutlich mehr Honig gesammelt. Besonders fleißig waren sie im Norden des Freistaats. (…)

Hohe Spritpreise: Bayern ragt bundesweit nicht mehr heraus

Die bayerischen Autofahrer müssen an der Zapfsäule nicht mehr am tiefsten in die Tasche greifen. Nachdem der Freistaat (…)