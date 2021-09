Ehrenmedaille: Bezirk Oberfranken zeichnet Wunsiedels Altlandrat aus

Es ist die Zeit der Auszeichnungen. Viele Städte und Gemeinden verleihen aktuell ihre Verdienstmedaillen. Die Stadt Marktredwitz hat ihre silberne Verdienstmedaille kürzlich an den langjährigen Vorsitzenden des Kuratoriums der Egerland-Kulturhaus-Stiftung, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, übergeben. Er wirkt seit der Eröffnung des Egerland-Museums vor 21 Jahren im Kuratorium mit.

Der Bezirk Oberfranken hat seine Ehrenmedaille in Silber jetzt an Dr. Karl Döhler, den Altlandrat des Landkreises Wunsiedel, verliehen. In seinen zwei Amtsperioden sei die Arbeitslosigkeit stetig zurückgegangen, Schulden konnten abgebaut werden und der Landkreis bekommt wesentlich höhere Stabilisierungshilfen, hieß es in der Laudatio.