Ehrenamtssong im Landkreis Hof: Ehrung vom Bayerischen Innenministerium

„Mit Herz und Hand“, so heißt der Ehrenamtssong den Heiner Wolf 2019 für den Landkreis Hof produziert hat. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann findet das Lied sogar so gut, dass es im gesamten Freistaat verbreitet werden sollte. Das hat er bei einer Preisverleihung in München gesagt. Die Macher des Ehrenamtssongs haben für ihre Bemühungen jetzt nämlich eine Auszeichnung bekommen. Hofs Landrat Oliver Bär:

Im Musikvideo des Ehrenamtssongs haben über 600 Ehrenamtliche aus dem Landkreis Hof mitgewirkt. Eigentlich sollte die Auszeichnung schon kurz nach Veröffentlichung des Songs erfolgen, dann kam aber die Corona-Pandemie dazwischen.