Ehrenamtskarte: 200.000ste geht in den Landkreis Hof

Für ihren ehrenamtlichen Einsatz sollen die Menschen in Bayern auch belohnt werden. Das Bayerische Familien- und Sozialministerium verleiht deshalb die Ehrenamtskarte. Sie ermöglicht dem Inhaber Rabatte und Vergünstigungen an rund 5.000 Akzeptanzstellen. Die 200.000ste Ehrenamtskarte hat jetzt ein Mann aus dem Landkreis Hof bekommen, und zwar Christian Horn aus Helmbrechts. Er engagiert sich beim FC Ort und dem FC Wüstenselbitz. Außerdem ist Horn im Guerillaverein in Helmbrechts aktiv und sitzt seit Mai 2020 dort auch im Stadtrat.