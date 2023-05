Ehrenamtsgala im Vogtlandkreis: Landratsamt sucht noch Vorschläge

Wir sehen es an unserem eigenen Alltag, ohne das Ehrenamt würde es vieles nicht geben. Ehrenamtliche engagieren sich in der Feuerwehr, bringen den Kindern zum Beispiel das Schwimmen bei oder helfen Senioren beim Einkaufen. Der Vogtlandkreis will solche Menschen bei seiner Ehrenamtsgala im Oktober auszeichnen. Dafür ist der Landkreis noch auf der Suche nach Vorschlägen. Landrat Thomas Hennig:

Bis zum 31. Mai 2023 können Vorschläge per Post oder E-Mail an das Landratsamt Vogtlandkreis, Büro Landrat – Stabsstelle Kultur, Postplatz 5, 08523 Plauen oder E-Mail: rannacher.jennifer@vogtlandkreis.de gesendet werden.