Vieles in unserem öffentlichen Leben funktioniert nur durch ehrenamtliche Helfer. Im Sächsischen Landtag zeichnet Sozialministerin Petra Köpping am Vormittag 60 Ehrenamtliche für ihre Arbeit aus. Auch zwei Ehrenamtliche aus dem Vogtland sind mit dabei: Inna Bokova aus Plauen, die sich in der Flüchtlingshilfe (Kategorie Begleiten) engagiert, und Nico Roth aus Adorf, er ist im Bereich Umwelt ehrenamtlich aktiv. (Kategorie Bewahren).