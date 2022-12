Ehrenamtliche würdigen und fürs Ehrenamt werben: „Ehrenamtsfilm“ im Landkreis Wunsiedel

Sport, Rettungskräfte, soziale Einrichtungen. In vielen Bereichen sind wir auf Menschen angewiesen, die ehrenamtlich arbeiten. Danke sagen will der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge. Und zwar mit einem Ehrenamtsfilm. Darin kommen verschiedene Vereine und Organisationen vor, in denen sich Ehrenamtliche engagieren. Zur Premiere in der Fichtelgebirgshalle Wunsiedel waren rund 230 Gäste geladen. Landrat Peter Berek zu den Zielen des Films:

Gewürdigt wird das Ehrenamt durchaus, sagen Florian Barthmann, Kommandant der Feuerwehr Wunsiedel, und Svenja Fassbinder von Wunsiedel ist bunt. Die Kreisjugendpflegerin erhofft sich aber auch mehr finanzielle Unterstützung aus Politik und Gesellschaft. Ohne Ehrenamt könnte man das Fichtelgebirge zusperren, so Svenja Fassbinder im Gespräch mit Radio Euroherz.

Sehen könnt ihr den neuen Ehrenamtsfilm hier.