Ehrenamtliche Wohnberatung: Landkreis Tirschenreuth bekommt neue Beraterinnen

Im Alter kann die eigene Wohnung für viele eine Herausforderung werden. Dann wird meist eine technische Unterstützung oder die Hilfe anderer Menschen gebraucht. Das Netzwerk „Mein Daheim“ bietet deshalb einige Wohnberatungsstellen für Senioren in der Euroherz-Region an. Das Ziel ist, die Wohnungen an die Bedürfnisse der älteren Menschen anzupassen. In den vergangenen Monaten haben drei Frauen aus dem Landkreis Tirschenreuth an einer Schulung teilgenommen und sich zu ehrenamtlichen Wohnberaterinnen fortgebildet. Heute wurden die Beraterinnen vom Landrat Roland Grillmeier in ihre Aufgaben eingeführt. Die Wohnberaterinnen werden künftig die Beratung in ihren Heimatgemeinden: Falkenberg, Kemnath und Neusorg übernehmen. Weitere Infos zum Beratungsangebot findet ihr hier.