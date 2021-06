Ehrenamtliche Hilfe: Freiwillige im Umgang mit Demenz geschult

Wer einen Angehörigen zuhause pflegt, der kennt sie: Die ständige Sorge, dass vielleicht etwas passiert wenn man beim Einkaufen oder beim Sport ist. Da wäre Unterstützung nicht verkehrt. Die gibt es im Hofer Land jetzt von sechs ehrenamtlichen Helfern. Bei einer sogenannten Helferkreisschulung haben sie in 40 Einheiten gelernt, wie sie mit Menschen mit Demenz umgehen sollen. Sie werden ab sofort stundenweise an Familien vermittelt, die Menschen ab dem Pflegegrad 1 betreuen. Vorwiegend sollen sie sich mit den Betroffenen unterhalten oder mit ihnen spazieren gehen. Ziel ist es, jedes Jahr eine solche Schulung anzubieten, damit es in jeder Gemeinde im Hofer Land ehrenamtliche Helfer gibt. Wer Interesse an so einer Schulung hat, kann sich bei Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken melden.