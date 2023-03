Ehrenamtliche gesucht: Sicherheitswacht in Tirschenreuth braucht weitere Mitglieder

Um das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken, gibt es in Tirschenreuth schon seit mehr als 20 Jahren eine Sicherheitswacht. Aktuell hat die aber nicht mehr ausreichend Mitglieder. Die Polizeiinspektion Tirschenreuth ist daher auf der Suche nach Ehrenamtlichen. Die Mitglieder der Sicherheitswacht sollen ein bewusstes Signal für Zivilcourage setzen. Sie bekommen eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 8 Euro pro Stunde. Interessierte sollten im besten Fall zwischen 18 und 62 Jahre alt sein, und eine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung vorweisen können. Sie sollten im Monat außerdem mindestens fünf Stunden für die Tätigkeit aufbringen können. Im Vorfeld erhalten die Ehrenamtlichen eine Theorie- und Praxisschulung von der Polizei. Die diesjährige Ausbildung, die 30 Stunden umfasst, soll im Mai starten. Ab 17.30 Uhr können sich Interessierte in den Räumen der Polizeiinspektion Tirschenreuth schon mal vorab informieren.