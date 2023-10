Ob bei Bränden, im Sportverein oder in der Flüchtlingshilfe – ohne viele ehrenamtliche Helfer würde in unserem Alltag nichts gehen. Der Vogtlandkreis zeichnet solche Menschen am Abend im Königlichen Kurhaus Bad Elster aus. Madlen Schulz vom Landratsamt:

Bis Ende Mai sind insgesamt 52 Vorschläge für Ehrenamtler beim Landratsamt in Plauen eingegangen. Die Helfer kommen unter anderem aus den Bereichen Sport, Jugendarbeit und Umweltschutz. Die Ehrenamtsgala beginnt heute um 18 Uhr.