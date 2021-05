Ehestreit in Selb: Falsche Musik soll Auslöser gewesen sein

Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden – und so ist das auch bei der Musik. Im Auto gibt es in der Regel nur eine Wahl und da sollte man sich möglichst einigen können. Einem Ehepaar in Selb ist das aber nicht gelungen. Die beiden haben sich so heftig gestritten, dass der 29 Jahre alte Mann beim Aussteigen die Autotür gegen den Oberkörper seiner Frau geschlagen hat. So erzählte es jedenfalls seine 26 Jahre alte Frau. Der Streit war ihrer Meinung nach entstanden, weil ihr Mann mit der Musik im Auto nicht einverstanden gewesen sei. Der Mann gab dagegen an, seine Frau habe ihn beim Autofahren gestört und ihn anschließend im Wagen festgesetzt. Als es ihm gelungen sei, die Autotür zu öffnen, sei die gegen seine Frau gestoßen. Außerdem soll sie ihn zwischen die Beine getreten haben.

Wie auch immer die Geschichte gelaufen ist, Konsequenzen müssen beide tragen: Die Polizei ermittelt jetzt gegen die zwei wegen Körperverletzung.