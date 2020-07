Ehepaar nach Wohnungsbrand in Krankenhaus

München (dpa/lby) – Bei einem Brand in ihrer Wohnung hat ein Ehepaar aus München am Samstag eine Rauchgasvergiftung erlitten. Als die Einsatzkräfte anrückten, hätten bereits Flammen aus den Räumen im dritten Obergeschoss geschlagen teilte die Feuerwehr am Samstag in München mit. Die Ursache des Feuers wird noch ermittelt.

Die Retter waren schnell vor Ort – sie kehrten gerade von einem Einsatz in der Nachbarschaft zurück. Ein Übergreifen der Flammen auf das Dach konnten sie verhindern. Das Ehepaar, das um die 70 Jahre alt ist, konnte die Wohnung laut Feuerwehr selbstständig verlassen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Räume sind derzeit unbewohnbar. Andere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus wurden von dem Feuer verschont.