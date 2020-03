Ehemann mit Messer gestochen: Plauenerin muss drei Jahre ins Gefängnis

Was Alkohol alles auslösen kann, das hat ein Prozess vor dem Landgericht Zwickau gezeigt. Es hat eine 37 Jahre alte Frau aus Plauen zu drei Jahren Gefängnis wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Außerdem muss sie in eine Entzugsklinik. Das Paar ist in den vergangenen Jahren regelmäßig in Streit geraten, wenn es betrunken gewesen ist. Im Mai 2018 hat die Frau ihrem Mann von hinten in die Schulter und beim zweiten Mal im Juli 2019 von vorn in die Brust gestochen. Der Mann erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Dennoch sprach er zum Prozessauftakt von Notwehr. Ursprünglich war die Frau wegen versuchten Totschlags angeklagt, dafür haben die Beweise aber nicht ausgereicht, so das Gericht.